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Телеканал NTD

В Израиле продолжаются многотысячные протесты против судебной реформы

В Израиле продолжаются многотысячные протесты против судебной реформы

Десятки тысяч демонстрантов продолжают выходить на улицы Израиля. Они требуют полностью отказаться от рассмотрения судебной реформы,..

Дата загрузки: 2023-04-03

В Израиле продолжаются многотысячные протесты против судебной реформы
Десятки тысяч демонстрантов продолжают выходить на улицы Израиля. Они требуют полностью отказаться от рассмотрения судебной реформы, которую Биньямин Нетаньяху постановил отложить на месяц.

В Тель-Авиве протестующие ненадолго заняли шоссе Аялон – одну из главных улиц города. Позже её освободили с помощью конной полиции и водомётов. Начались потасовки, несколько человек были задержаны.

Израильтяне также протестовали возле резиденции президента Израиля Ицхака Герцога в Иерусалиме.

При этом на протестах также стали звучать лозунги, которые касаются статуса Палестины.

[Рахель Суисса, протестующая]:
«Мы считаем, что пока мы находимся на (палестинских) территориях в качестве оккупационной силы, не может быть настоящей демократии, и именно поэтому мы присоединились к протестам против пересмотра судебной системы».

По оценкам израильских СМИ, в антиправительственных акциях протеста по всей стране только в субботу приняло участие более 150 000 человек. Крупнейшая демонстрация была в Тель-Авиве.

Один из главных пунктов разногласий между Нетаньяху и оппозицией – намерение расширить полномочия правительства в назначении судей, в частности в Верховный суд.

Критики говорят, что это поставит под угрозу независимость судебной системы. Сторонники реформы считают, что сейчас у Верховного суда и так слишком много влияния, а реформа уравновесит три ветви власти.

Партия премьера «Ликуд», а также её союзники уже призвали своих сторонников выходить на контрдемонстрации.
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