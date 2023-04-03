В Израиле продолжаются многотысячные протесты против судебной реформы

Десятки тысяч демонстрантов продолжают выходить на улицы Израиля. Они требуют полностью отказаться от рассмотрения судебной реформы,..

Десятки тысяч демонстрантов продолжают выходить на улицы Израиля. Они требуют полностью отказаться от рассмотрения судебной реформы, которую Биньямин Нетаньяху постановил отложить на месяц.

В Тель-Авиве протестующие ненадолго заняли шоссе Аялон – одну из главных улиц города. Позже её освободили с помощью конной полиции и водомётов. Начались потасовки, несколько человек были задержаны.

Израильтяне также протестовали возле резиденции президента Израиля Ицхака Герцога в Иерусалиме.

При этом на протестах также стали звучать лозунги, которые касаются статуса Палестины.

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[Рахель Суисса, протестующая]:

«Мы считаем, что пока мы находимся на (палестинских) территориях в качестве оккупационной силы, не может быть настоящей демократии, и именно поэтому мы присоединились к протестам против пересмотра судебной системы».

По оценкам израильских СМИ, в антиправительственных акциях протеста по всей стране только в субботу приняло участие более 150 000 человек. Крупнейшая демонстрация была в Тель-Авиве.

Один из главных пунктов разногласий между Нетаньяху и оппозицией – намерение расширить полномочия правительства в назначении судей, в частности в Верховный суд.

Критики говорят, что это поставит под угрозу независимость судебной системы. Сторонники реформы считают, что сейчас у Верховного суда и так слишком много влияния, а реформа уравновесит три ветви власти.

Партия премьера «Ликуд», а также её союзники уже призвали своих сторонников выходить на контрдемонстрации.

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