Месторождение лития впервые нашли в Индии

В Индии нашли большое месторождение лития. Такое произошло впервые в истории страны. Месторождение находится на территории..

В Индии нашли большое месторождение лития. Такое произошло впервые в истории страны. Месторождение находится на территории Джамму и Кашмира.

[Бабила Раквал, представительница властей округа Риаси]:

«Запасы лития в составе алюминиевой руды достигают почти шести миллионов тонн. Это хорошее событие для всей страны».

В последнее время Индия стремится увеличить импорт ключевых для промышленности металлов, включая литий. Они нужны для реализации её планов по производству электромобилей. До сих пор страна закупала литий в Аргентине и Австралии. Теперь ситуация может измениться.

Литий применяют в производстве электромобилей, мобильных телефонов и зарядных устройств для ноутбуков.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Основной центр добычи этого металла находится в Южной Америке на территориях Чили, Боливии и Аргентины. Он известен как «Литиевый треугольник». Также большие запасы лития есть в Австралии, Китае, ДР Конго, Канаде и Германии. Кроме того, известны месторождения в США, Бразилии, Сербии, Афганистане и России.

Короткая ссылка на эту страницу: