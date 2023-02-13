Месторождение лития впервые нашли в Индии

В Индии нашли большое месторождение лития. Такое произошло впервые в истории страны. Месторождение находится на территории..
Дата загрузки: 2023-02-13
В Индии нашли большое месторождение лития. Такое произошло впервые в истории страны. Месторождение находится на территории Джамму и Кашмира.
[Бабила Раквал, представительница властей округа Риаси]:
«Запасы лития в составе алюминиевой руды достигают почти шести миллионов тонн. Это хорошее событие для всей страны».
В последнее время Индия стремится увеличить импорт ключевых для промышленности металлов, включая литий. Они нужны для реализации её планов по производству электромобилей. До сих пор страна закупала литий в Аргентине и Австралии. Теперь ситуация может измениться.
Литий применяют в производстве электромобилей, мобильных телефонов и зарядных устройств для ноутбуков.
Основной центр добычи этого металла находится в Южной Америке на территориях Чили, Боливии и Аргентины. Он известен как «Литиевый треугольник». Также большие запасы лития есть в Австралии, Китае, ДР Конго, Канаде и Германии. Кроме того, известны месторождения в США, Бразилии, Сербии, Афганистане и России.
Короткая ссылка на эту страницу: