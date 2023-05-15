Зоопарк в городе Сурат стал уникальным в Индии. Здесь успешно разводят выдр. Они живут в зоопарке..

Единственный в Индии: в зоопарке в Сурате успешно разводят исчезающих выдр

Зоопарк в городе Сурат стал уникальным в Индии. Здесь успешно разводят выдр. Они живут в зоопарке с 2006 года. Попали сюда волей случая.

Во время наводнения лесничие спасли двух самок и самца, потом передали их зоопарку. Специалистам удалось создать для выдр благоприятные условия.

[Раджеш Патель, ветеринар]:

«Позже, в 2008 году, выдры начали размножаться. Зоопарк в Сурате – единственный в Индии, где такой проект стал успешным».

Выдры – хищные млекопитающие. Они ведут полуводный образ жизни. Обитают в Европе, Азии и Северной Африке. Мех выдры красивый и очень ноский. Из-за этого зверьков бесконтрольно уничтожали. В итоге их численность сократилась во всём мире. Теперь выдры занесены в Красную книгу.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Сейчас в зоопарке в Сурате живут 20 выдр. Подросших детёнышей передают в зоологические парки других городов.

Короткая ссылка на эту страницу: