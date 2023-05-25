В Бразилии в деревнях аборигенов устанавливают солнечные панели

Солнечные панели везёт этот катер по реке Риу-Негру в бразильском штате Амазонас. Пункт назначения – деревня..

Солнечные панели везёт этот катер по реке Риу-Негру в бразильском штате Амазонас. Пункт назначения – деревня индейцев татуйо. Здесь образ жизни аборигенов не меняется уже сотни лет, но теперь и тут появятся технологии XXI века.

Мини-электростанция будет вырабатывать совсем немного электричества, но этого хватит для самых необходимых нужд: например, для освещения.

[Эрнанду Праду, глава деревни]:

«Дизельные и бензиновые генераторы слишком загрязняют природу. А эти панели нам подходят».

В деревню постоянно приезжают туристы. Электричество главным образом нужно, чтобы удобнее было гостям. Здесь их знакомят с традиционным бытом индейцев и историей народности татуйо. Также водят на экскурсии в джунгли, где рассказывают о лекарственных растениях и местных видах животных.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[туристка из Испании]:

«Это совершенно особенное место. Здесь стоит побывать. Одно дело, когда слушаешь рассказы о реке и джунглях, а другое, когда сам окунёшься в эту среду и всё прочувствуешь».

Установку солнечных панелей спонсирует государственная туристическая компания «Амазонас».

[Густаву Сампаю, президент компании «Амазонас»]:

«Для большинства местных деревень туризм – основной источник дохода. Поэтому солнечная энергия позволит создать достойные условия жизни, а для развития туризма это очень важно».

Электрификацию проведут в деревнях, которые находятся в заповедниках Тупе и Пуранга-Конкиста. Для этого закупили более 250 солнечных панелей.

Короткая ссылка на эту страницу: