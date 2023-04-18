Очередная трагедия на массовом мероприятии в Индии. В пригороде Мумбаи – финансовой столицы страны – не..

11 человек умерли от солнечного удара на мероприятии в Индии

Очередная трагедия на массовом мероприятии в Индии. В пригороде Мумбаи – финансовой столицы страны – не менее 11 человек скончались, получив солнечный удар.

Изначально цифра была меньше, некоторые умерли в больнице.

[Экнат Шинде, глава штата Махараштра]:

«По предварительной информации, 7-8 человек умерли. Это очень большое несчастье».

Мероприятие в городе Харгар было посвящено награждению известного общественного деятеля. Награду вручал министр внутренних дел Индии.

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Посмотреть на процесс собрались сотни тысяч людей. Мероприятие пришлось на самую жару. Температура была +38 градусов.

[Чандигарх Манмохан Сингх, сотрудник Метеобюро Индии]:

«Советуют не выходить на солнце с 13:30 до 15:00. Если же этого не избежать, надо брать зонтик или иным способом закрывать голову от прямых солнечных лучей. Люди, работающие на улице, такие как фермеры, должны покрывать голову».

После мероприятия в больницу с перегревом доставили около 50 человек.

От жары сейчас страдают также северные штаты Индии, такие как Уттар-Прадеш, Западная Бенгалия, Пенджаб и Харьяна. Там в некоторых районах столбики термометров доходят до 40 градусов. Людей призывают соблюдать меры предосторожности.

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