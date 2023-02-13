9000 «моржей» поплавали в ледяных водах Балтийского моря в Польше

Почти 9000 «моржей» окунулись в ледяные воды Балтийского моря. Зимний заплыв прошёл в польском городе Мельно...

Почти 9000 «моржей» окунулись в ледяные воды Балтийского моря. Зимний заплыв прошёл в польском городе Мельно. Это международное мероприятие проводят в 20-й раз. В этом году в нём участвуют гости из Шотландии, Ирландии, Чехии, Венгрии и Словакии.

После небольшого разогрева «моржи» бесстрашно заходят в воду. Её температура – всего два градуса. На воздухе чуть теплее – плюс пять.

[Ольга Рошак-Пезала, мэр города Мельно]:

«Тысячи замечательных людей приехали сюда участвовать в 20-м фестивале (по зимнему плаванию). <…> Эти замечательные, энергичные люди наслаждаются каждой мелочью, умеют фантастически одеваться и получать удовольствие».

В прошлом году в зимнем заплыве участвовали 8500 человек, в этом – почти на 400 больше.

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В рамках мероприятия в Мельно также прошёл праздничный парад. Кроме того, в городе открыли временную зону, где можно сходить в сауну или позаниматься фитнесом.

В Польше много любителей зимнего плавания. Они считают, что погружения в холодную воду закаляют организм, укрепляют иммунитет и улучшают работу сердечно-сосудистой системы.

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