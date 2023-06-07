2500 фото- и видеокамер представили в музее в Индии

Как совершенствовались фото- и видеокамеры до появления цифровых технологий, рассказывает музей в индийском городе Гургаон. Здесь..

Как совершенствовались фото- и видеокамеры до появления цифровых технологий, рассказывает музей в индийском городе Гургаон. Здесь можно увидеть технику, созданную в разные годы и в разных странах. Рядом с каждым экспонатом есть краткое описание.

[гость музея]:

«Я увидел здесь то, чему не мог поверить. Это прожектор, который представляет собой свечку. Тогда не было лампочек, поэтому такое устройство использовали для освещения. Я о таком раньше не знал. Молодым людям очень важно познакомиться с этими экспонатами, поскольку они получат представление о том мире, который существовал до цифровых технологий».

Музей основал индийский коллекционер.

[Адитья Арья, основатель музея]:

«Меня очень интересовало, как зародилась фотография и какие типы камер и других устройств существовали раньше. Я начал собирать фотоаппараты, а потом появился музей».

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Музей работает с 2009 года. Он некоммерческий и существует на пожертвования. Здесь можно увидеть 2500 видеокамер и фотоаппаратов.

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