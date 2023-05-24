Семь штатов США договорились брать меньше воды из мелеющей реки Колорадо

Семь штатов США договорились сократить использование воды из реки Колорадо. Водоём длиной более 2000 километров снабжает..
Дата загрузки: 2023-05-24
Теперь же Аризона, Калифорния и Невада до конца 2026 года будут брать из реки на 13% меньше воды, чем раньше. Они находятся в низовье и зависят от водохранилища Мид, созданного плотиной Гувера.
При этом штаты в районе верховья, то есть Колорадо, Нью-Мексико, Юта и Вайоминг, получают воду непосредственно из реки и её притоков.
Эксперты отмечают, что сокращения впечатляют. Однако пока остаётся вопросом, спасут ли они водохранилище Мид от дальнейшего пересыхания.
[Сара Портер, эксперт по водной политике]:
«Хватит ли этого? Покажет время. Нам нужно посмотреть, будет ли у нас ещё один год очень плохого стока. В самом соглашении признаётся, что мы можем снова оказаться в опасной зоне».
Река перегружена быстрым ростом населения и исторической засухой. Всё это может опустить уровень водохранилища ниже водозаборных клапанов, а также прекратить производство гидроэлектроэнергии.
Штаты назвали соглашение «историческим успехом». Его заключили после года напряжённых переговоров.
Впрочем, в 2026 году усилия по сохранению водных ресурсов не прекратятся. В 2027-м семь штатов должны вернуться к работе над более долгосрочной сделкой.
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