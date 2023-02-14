Часть знаменитого острова в виде сердца выставили на продажу

Идеальный подарок на День святого Валентина. Но только в случае, если у вас есть лишние 13..

Идеальный подарок на День святого Валентина. Но только в случае, если у вас есть лишние 13 миллионов евро. На продажу выставили часть так называемого Острова Любви в Хорватии. Он уникален тем, что имеет форму сердца.

Галешняк омывается Адриатическим морем. Остров крайне популярен у любителей сделать эффектное фото.

На островке нет ни отелей, ни вилл, ни ресторанов. Но это не мешает многим знаменитостям каждое лето посещать Галешняк на яхтах. Теперь же часть острова предлагают потенциальным покупателям под застройку.

[Сильвестро Кардум, представитель владельца участка земли]:

«Бейонсе отпраздновала свой 39-й день рождения на острове, и она бывает здесь по несколько дней или даже недель каждый год. Майкл Джордан был здесь в прошлом году, а также Джефф Безос. В этом районе нет недостатка в знаменитостях».

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Выручку от продажи инвестируют в развитие других курортов Хорватии.

[Сильвестро Кардум, представитель владельца участка земли]:

«Остров имеет площадь 142 тысячи квадратных метров. На продажу выставили чуть более 40 тысяч квадратных метров. Цена – 13 миллионов евро».

Остров имеет и древнюю историю. В 2019 году археологии нашли здесь следы человеческого жилья возрастом 7000 лет.

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