Секретную коллекцию классических авто выставили на аукцион

Это одна из самых секретных автомобильных коллекций в Европе. Более 230 классических и ретромашин десятки лет..

Это одна из самых секретных автомобильных коллекций в Европе. Более 230 классических и ретромашин десятки лет были скрыты от глаз людей. Коллекцию тайно собрал нидерландец, известный как господин Палмен.

Сейчас автомобили выставили на онлайн-аукцион. Владелец продал коллекцию галерее «Алдеринг». Это вынужденный шаг. Палмен уже состарился и не может заботиться о машинах, а наследников у него нет.

Коллекционер начал собирать машины 40 лет назад. Первой была Lancia Aurelia («Ланчья Аурелия»). Палмену нравились итальянские марки. Он покупал Alfa Romeo, Maserati и Ferrari. Также собирал немецкие BMW и Mercedes и британские Jaguar, Aston Martin и Rolls-Royce. Есть в коллекции и американские машины, включая Chevrolet, Cadillac и Ford.

[Ник Алдеринг, совладелец галереи «Алдеринг»]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Он автолюбитель до мозга костей. Это видно по разнообразию представленных здесь автомобилей. Это, на самом деле, вершина коллекционирования. Он никогда не зацикливался на какой-то одной марке, а просто следовал зову сердца. В эту коллекцию вложена душа, поэтому она такая особенная».

До того как стать коллекционером, Палмен работал в сфере, связанной с винтажными машинами. Так что он уже был экспертом в этом вопросе, к тому же обладал утончённым вкусом.

Нидерландец хранил коллекцию в заброшенной церкви и на двух складах и почти никому её не показывал. Боялся, что украдут.

[Ник Алдеринг, совладелец галереи «Алдеринг»]:

«Он был очень осторожен с коллекцией, поскольку любил её всем сердцем и всей душой. Он не чувствовал потребности показывать её другим. Конечно, некоторые люди знали о коллекции, но машины никогда не выставлялись, поэтому коллекция уникальна. Это как открытие».

Палмен периодически заводил машины, чтобы поддерживать двигатели в исправном состоянии.

[Нико Алдеринг, совладелец галереи «Алдеринг»]:

«Нет необходимости всё восстанавливать, это самое приятное. Большинству классических автомобилей от 30 до 60 лет. Многие были отреставрированы, некоторые даже дважды. Но большинство автомобилей остались нетронутыми».

Цены на ретроавтомобили начинаются от 1000 евро. В основном лоты стоят в диапазоне от 25 до 75 тысяч. Но за некоторые машины рассчитывают выручить по несколько сотен тысяч евро. Самая редкая модель – праворульная Lancia Aurelia B24 Spider America. Всего было построено 240 таких авто, и только 57 из них сделали с правым рулём. Онлайн-аукцион продлится до 7 июня.

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