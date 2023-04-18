Самый большой в мире рубин выставили на обозрение в Гонконге

Это самый большой в мире рубин ювелирного качества. Вскоре его продадут на торгах дома Sotheby's. А..
Дата загрузки: 2023-04-18
Это самый большой в мире рубин ювелирного качества. Вскоре его продадут на торгах дома Sotheby’s. А пока драгоценным камнем можно полюбоваться на выставке в Гонконге.
Рубин нашли в июле прошлого года в Мозамбике. Изначально камень весил 101 карат. Он сразу вызвал волнение среди специалистов в ювелирной индустрии. После огранки рубин весит 55,22 карата. Он получил имя «Эштрела де Фура». В переводе с португальского это означает «Звезда Фуры».
[Уни Ким, сотрудница аукционного дома Sotheby’s]:
«Цвет, насыщенность, прозрачность и другие качества, присущие рубинам, превратили этот камень в великолепное и прекрасное произведение искусства».
За рубин рассчитывают выручить более 30 миллионов долларов. Пока ценовой рекорд принадлежит бирманскому рубину Sunrise весом 25,59 карата. В 2015 году его продали на аукционе Sotheby’s за 30 миллионов 300 тысяч долларов.
[Уни Ким, сотрудница аукционного дома Sotheby’s]:
«Это по-прежнему мировой рекорд среди рубинов с точки зрения единовременной выплаты. В то время камень также стал рекордсменом по цене за карат среди рубинов».
После Гонконга рубин увидят в Тайбэе, Сингапуре, Женеве и Дубае. Потом он отправится в Нью-Йорк, где 8 июня уйдёт с молотка.
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