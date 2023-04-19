Более ста лет истории Голливуда отражают эти лоты будущего аукциона в Беверли-Хиллз. С молотка уйдут костюмы,..

Сокровища Голливуда: одежду и реквизит из знаменитых фильмов выставят на торги

Более ста лет истории Голливуда отражают эти лоты будущего аукциона в Беверли-Хиллз. С молотка уйдут костюмы, платья, маски и другой актёрский реквизит.

Центральное место на торгах займёт белый костюм Джона Траволты. В нём актёр сыграл в музыкальном фильме «Лихорадка субботнего вечера». Роль Тони Манеро принесла 23-летнему Траволте всемирную славу.

[Мартин Нолан, директор аукционного дома Julien’s]:

«Это полиэстер. Только представьте. Костюм-тройка из полиэстера, танцы на сцене под песню «Больше, чем женщина», бесконечные движения при свете софитов и перед камерами. Ему, наверное, было ужасно жарко».

За костюм рассчитывают выручить от 100 до 200 тысяч долларов.

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В числе лотов головной убор Теды Бары из фильма «Клеопатра» 1917 года, наряды Мэрилин Монро и Элизабет Тейлор, чёрный костюм Траволты из «Криминального чтива» и одежда сыщика Дика Трейси.

С молотка также уйдёт реквизит, созданный для фильмов «Гарри Поттер», «Бэтмен», «Железный человек», «Звёздные войны», «Терминатор» и «Назад в будущее».

[Мартин Нолан, директор аукционного дома Julien’s]:

«Это ховерборд Марти Макфлая, которого играет Майкл Джей Фокс в фильме «Назад в будущее 2». Это очень известная сцена, где за ним гонятся хулиганы. Он видит девочку с доской, забирает её, снимает руль – вот здесь видно отверстие. Потом встаёт на доску и сбегает от банды хулиганов».

Ховерборд из «Назад в будущее» – редкий лот. Мало какой реквизит из этой трилогии попадает на аукционы. За «летающую доску» планируют выручить до 80 тысяч долларов.

На торги также выставят скульптуры персонажей из разных фильмов, книги с автографами актёров и другие предметы. Всего будет 1400 лотов. Аукцион пройдёт вживую 22 апреля. На следующий день состоятся онлайн-торги.

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