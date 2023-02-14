180 винтажных авто с шиком проехали по Мумбаи

В Индии снова праздник для автолюбителей. 180 винтажных авто представили на ежегодной выставке в Мумбаи. В..

В Индии снова праздник для автолюбителей. 180 винтажных авто представили на ежегодной выставке в Мумбаи. В числе экспонатов Rolls Royce, Humber («Хамбер»), Austin и Jaguar.

После выставки все автомобили, по традиции, участвуют в ралли.

[Вивек Фансалкар, комиссар полиции Мумбаи]:

«Мумбаи – старинный город. И Автомобильная ассоциация Западной Индии ежегодно проводит здесь ралли винтажных автомобилей. Его цель – продемонстрировать эти великолепные старинные машины, чтобы все могли полюбоваться». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Мой автомобиль марки Austin выпущен в 38-м году. Мы участвуем в ралли для развлечения. Здесь нет приза за быструю езду, поэтому каждый год мы надеваем старинные костюмы. Иногда одеваемся, как жители Махараштры, Гуджарата или ещё как-нибудь».

Это уже 40-й фестиваль винтажных авто в Мумбаи. Подобные мероприятия также организуют в Нью-Дели, Калькутте и других городах.

В Индии сохранилось много старинных машин. Когда-то махараджи, подражая британским монархам, покупали самые лучшие автомобили своего времени. Потом их имущество национализировали и распродали на аукционах.

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