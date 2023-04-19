Для перелётных птиц Сардинии создали искусственный остров из раковин

Сардиния успешно объединяет переработку отходов и защиту видов животных, находящихся под угрозой исчезновения. В рамках проекта..

Сардиния успешно объединяет переработку отходов и защиту видов животных, находящихся под угрозой исчезновения.

В рамках проекта «голубой экономики» для перелётных птиц создали искусственный остров. Он состоит из отходов ферм по выращиванию мидий.

Небольшой оазис длиной 20 метров и шириной 7 образован из 2000 джутовых мешков с раковинами мидий.

[Алессио Сатта, глава Фонда Средиземного моря и побережья]:

«Остров сделан из 2000 мешков отходов. И уже через несколько месяцев после его создания он превратился в элитное место для всех видов, пересекающих небесные магистрали между Африкой и Европой».

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Сардиния – важная остановка для перелётных птиц. Здесь пернатые могут отдохнуть и подкрепиться, прежде чем отправляться в дальнейший путь.

С момента создания на острове начали гнездиться находящиеся под угрозой исчезновения перелётные птицы, такие как крачки, розовые чайки и ходулочники чернокрылые. Сейчас они мигрируют из Африки в Европу.

[Алессио Сатта, глава Фонда Средиземного моря и побережья]:

«Это отходы с ряда ферм по разведению мидий на восточном побережье Сардинии. Мы хотим повторно использовать эти отходы для создания острова для гнездования определённых мигрирующих видов птиц. Эти птицы рискуют стать добычей хищников, таких как собаки, кошки и лисы».

Во время остановок птицам угрожают не только хищники. Каждый год около 25 миллионов перелётных птиц в бассейне Средиземного моря убивают охотники и браконьеры.

Остров создал Фонд Средиземного моря и побережья. Это некоммерческая организация, которая занимается защитой и развитием прибрежных экосистем. Также присоединилась компания, которая управляет всей сетью ферм по выращиванию мидий в заливе Ористано.

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