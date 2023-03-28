Вновь найденный шедевр Брейгеля Младшего продадут на аукционе

Картина «Деревенский юрист» раньше считалась подделкой и хранилась в частной коллекции. Теперь же подтвердили её подлинность...

Картина «Деревенский юрист» раньше считалась подделкой и хранилась в частной коллекции. Теперь же подтвердили её подлинность. Она принадлежит кисти фламандского художника XVII века Питера Брейгеля Младшего.

В ближайшее время её продадут на аукционе. За полотно планируют выручить до 800 тысяч долларов.

Это одна из крупнейших известных работ Брейгеля. Её размеры – более метра в высоту и 184 сантиметра в ширину.

Семья, которая хранила картину, пожелала остаться анонимной. О шедевре она узнала, когда попросила эксперта оценить свой дом перед его продажей.

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[Мало де Люссак, аукционист]:

«Я нашел эту картину во французском доме. Она была за дверью в гостиной с телевизором. Я начал оценку в этой комнате и когда повернулся, то увидел картину и очень удивился».

Аукционист считает, что картину покупали как подлинник. Однако потом, с течением времени, в самой семье стали считать, что это лишь копия.

[Мало де Люссак, аукционист]:

«Думаю, с годами информацию исказили устно. Теперь же наш аукционный дом подтверждает, что эта картина подлинная».

Отец Брейгеля Младшего умер, когда его сыну было всего пять лет. Художник не использовал эскизы отца для этой картины, как делал обычно.

Искусствоведы считают, что «Деревенского юриста» Брейгель Младший написал между 1615 и 17 годами.

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