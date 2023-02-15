Кубинцы страдают от мучительно медленного Интернета

У кубинцев, и так страдающих от длинных очередей за едой, топливом и лекарствами, появилась новая проблема..

У кубинцев, и так страдающих от длинных очередей за едой, топливом и лекарствами, появилась новая проблема – мучительно медленный интернет.

Власти страны впервые открыли людям доступ к мобильному интернету всего пять лет назад. Соединение никогда не было быстрым. Но в последние месяцы оно замедлилось до минимума. Теперь многие люди возмущены, поскольку не могут ни фильм посмотреть, ни сделать звонок, ни найти что-то в поисковике.

[жительница Гаваны]:

«Интернет есть, но иногда им невозможно пользоваться. Связи просто нет». [жительница Гаваны]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Интернет на Кубе считается самым медленным в Латинской Америке. А в рейтинге из 220 стран остров занимает 203 место. Так, фильм в пять гигабайт загружается в США примерно за пять минут, а на Кубе – за 3,5 часа.

При этом государственная телекоммуникационная компания ETECSA – монополист на рынке социалистической страны.

[Хорхе Норис, житель Гаваны]:

«В интернете даже есть много мемов, в которых говорится, что на Кубе, чтобы выйти в интернет, нужно перевести телефон в режим полёта, вывести его из режима полета, потом выключить и включить снова. Никто в мире больше так не подключается».

Глава ETECSA недавно объявила, что скорость замедлилась, поскольку в 2022 году зарегистрировали более миллиона новых пользователей. Это оказало давление на дряхлую инфраструктуру, которая нуждается в модернизации.

Стоит отметить, что Интернет на Кубе не совсем открытый. Некоторые сайты заблокированы, и зайти на них можно только через VPN. Кроме того, во время недавних массовых протестов соединение было временно ограничено.

США планировали проложить на остров телекоммуникационный кабель. Однако от этих планов отказались, сославшись на вопросы национальной безопасности. Впрочем, уже к апрелю кубинские власти обещают соединить остров кабелем с Мартиникой.

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