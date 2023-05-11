Когда котёнка Комари нащли на улице, ему было всего пять месяцев. Его приютила семья, которая уже держала пять домашних хорьков.
Хорьки очень общительные, игривые и любопытные.
Они сразу приняли нового питомца. Вскоре Комари перенял повадки приёмных братьев.
Друзья вместе едят, спят и играют.
Домашние хорьки обычно живут 7-9 лет. Спят примерно 15 часов в сутки. Некоторые хорьки любят плавать. Они очень сообразительные, и их можно обучить разным трюкам. Хорошо уживаются собаками и кошками.
Пять хорьков подружились с котёнком. Замечательные фото
Когда котёнка Комари нащли на улице, ему было всего пять месяцев. Его приютила семья, которая уже держала пять домашних хорьков.