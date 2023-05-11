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Пять хорьков подружились с котёнком. Замечательные фото

Пять хорьков подружились с котёнком. Замечательные фото
Пять хорьков подружились с котёнком. Замечательные фото

Когда котёнка Комари нащли на улице, ему было всего пять месяцев. Его приютила семья, которая уже держала пять домашних хорьков.

Хорьки очень общительные, игривые и любопытные.

Они сразу приняли нового питомца. Вскоре Комари перенял повадки приёмных братьев.

Друзья вместе едят, спят и играют.

Домашние хорьки обычно живут 7-9 лет. Спят примерно 15 часов в сутки. Некоторые хорьки любят плавать. Они очень сообразительные, и их можно обучить разным трюкам. Хорошо уживаются собаками и кошками.

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