Венесуэльцы вынуждены оплачивать растущие счета за свет и воду на фоне постоянных отключений

На холмах Тачира в Венесуэле местные жители стали стирать одежду и брать воду из термальных источников...
Дата загрузки: 2023-05-16
Причина – стремительно растущие счета за воду вдобавок к частым её отключениям. Всё это происходит на фоне сокращения субсидий со стороны правительства.
Венесуэльцы требуют улучшить доступ к основным услугам.
[Карлос Таборда, член местного совета]:
«В муниципалитете Педро-Мария-Урена мы страдаем круглый год, 365 дней в году. Не бывает дня, чтобы воду в трубопроводе не отключали».
Многие в Венесуэле вынуждены отдавать большую часть зарплаты на повседневные нужды, включая воду и электричество. При этом свет и воду регулярно отключают.
Жозефина живёт в Каракасе. Говорит, что готова оплачивать услуги, даже дорогие, однако их должны предоставлять стабильно.
[Жозефина Пенья, жительница Каракаса]:
«Мы с удовольствием заплатим за воду, только она должна идти. Теперь проблемы с национальной телекоммуникационной компанией, потому что интернет постоянно отключается. Я иду в офис телефонной компании, и ничего. Приезжают, проверяют, и всё».
В течение многих лет власти Венесуэлы субсидировали счета за коммунальные услуги, поскольку полагались на доходы от нефти.
Но в последние годы прибыль от продажи «чёрного золота» пошла на спад. Из-за этого дотации перестали поступать. Это затронуло многие услуги, такие как вывоз мусора и интернет. А с начала года резко выросли счета за воду, электричество и телефон. Проблему усугубляет отсутствие инвестиций и годы плохого управления.
Жительница пригорода Каракаса Анжелика говорит, что постоянные отключения воды заставили её изменить свой распорядок дня.
[Анжелика Паредес, жительница Венесуэлы]:
«Когда я переехала сюда, вода была постоянно, воды всегда было много, но потом система водоснабжения начала давать сбои. Нам пришлось менять свои привычки. Вода теперь только два или три дня в неделю. В это время нам нужно успеть помыться и убраться в доме».
При этом минимальная зарплата в Венесуэле составляет 130 боливаров. Это чуть более 5 долларов по официальному обменному курсу.
Короткая ссылка на эту страницу: