В Новой Зеландии начинают уборку после циклона «Габриэль»

В Новой Зеландии начали оценивать ущерб после нашествия циклона «Габриэль». Непогода принесла в страну наводнения и..

В Новой Зеландии начали оценивать ущерб после нашествия циклона «Габриэль». Непогода принесла в страну наводнения и оползни, отрезая от внешнего мира целые города и смывая мосты, фермы и домашний скот. Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома.

[местный житель]:

«Все дома были затоплены до крыши. Вдоль трассы Дартмур всё полностью разорено. Он не обошёл никого, люди потеряли средства к существованию. Что тут сказать, это унизительно». [местная жительница]:

«Линии электропередачи оборваны во многих местах. Так что, я думаю, какое-то время мы будем отрезаны от мира».

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Сообщается о двоих погибших в городе Хокс-Бэй на восточном побережье. По данным властей, к настоящему времени бежать от бедствия были вынуждены более 10 тысяч человек.

При этом в Хокс-Бэе реки по-прежнему представляют опасность, и местные власти просят людей продолжать эвакуироваться.

[Джон Хэйс, управляющий авиабазой]:

«Последние сутки были очень насыщенными. Вчера была большая спасательная операция – сотни людей сняли с крыш в районе Хокс-Бэя».

Циклон «Габриэль» обрушился на Новую Зеландию в воскресенье и бушевал на островах несколько дней.

По всей стране около 225 тысяч домохозяйств отключены от электроснабжения, что затрудняет процесс уборки.

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