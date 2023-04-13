Как американский экономист учит кубинцев бизнесу

Американский экономист Стейси Брандхорст давно путешествует по Латинской Америке с семинарами. Недавно она начала давать консультации..

Американский экономист Стейси Брандхорст давно путешествует по Латинской Америке с семинарами. Недавно она начала давать консультации в столице Кубы. По её словам, это поможет кубинским предпринимателям, желающим начать собственный бизнес.

Семинары, хотя и ограниченные по масштабу, отражают изменение политики Вашингтона в отношении социалистического острова. Администрация Байдена стремится поддержать частный сектор на Кубе, которая несколько десятилетий назад отказалась от капитализма в пользу плановой экономики.

В 2021 году власти страны отменили запрет на частные компании, который вступил в силу вскоре после революции Фиделя Кастро 1959 года. С тех пор было открыто более 7000 малых предприятий.

Сфера деятельности самая разная: от ресторанов до сантехнических предприятий. Сегодня в них задействованы 14% четырёхмиллионого трудоспособного населения острова.

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[Бенджамин Зифф, американский дипломат]:

«Очевидно, мы хотим, чтобы Куба была демократической, свободной и процветающей. А благополучие напрямую зависит от частного сектора. Государственная экономика Кубы традиционно была фактором сдерживания».

При этом предприниматели жалуются на бюрократическую волокиту и самые разные проблемы: от нехватки капитала до дефицита сырья.

[Камило Кондис, предприниматель]:

«Нам нужно быстро восполнить наши потребности. Нам нужно, чтобы правительство США нашло способы исключить частный сектор из этих санкций. Они бьют по нам очень больно».

Впрочем, в посольстве США считают, что санкции тут ни при чём.

[Бенджамин Зифф, американский дипломат]:

«Самым большим препятствием для ведения бизнеса на Кубе является кубинское правительство. Правила, тяжёлая рука государства, отсутствие свободной экосистемы, отсутствие у среднего кубинца права самостоятельно принимать такие экономические решения – это действительно самое большое препятствие, которое существует».

При этом такие экономические семинары считаются очень чувствительными для властей Кубы. Они часто обвиняют посольство США во вмешательстве во внутренние дела страны.

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