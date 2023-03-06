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Фантастические скульптуры: новая жизнь металлолома

Фантастические скульптуры: новая жизнь металлолома
Фантастические скульптуры: новая жизнь металлолома

Американец Брайан Мок из штата Орегон превращает металлом в скульптуры. Он создаёт животных: кошек, собак, медведей, осьминогов и даже слонов. Также делает скульптуры людей и музыкальных инструментов.

Ещё в детстве у Брайана проявились способности к рисованию. Став старше, он увлёкся живописью и резьбой по дереву.

В конце 90-х годов прошлого века Брайан начал создавать скульптуры из переработанного металла. Варить его научился сам.

«Дать старым, обычным предметам новую жизнь, превратив в скульптуру, – это сложный с художественной точки зрения процесс, но приятный», – рассказал Брайан. Он также сказал, что реакция зрителей подпитывает творчество и помогает воплощать идеи.

В коллекции скульптора реалистичные фигуры в натуральную величину, а иногда и больше.

Брайан тщательно отбирает металлические детали для переработки. Определяет соответствие форме будущей скульптуры. Например, он использует гибкие металлические цепи для изображения собачьих хвостов, а большие листы изогнутого металла – для создания висячих ушей.


Каждое изделие неповторимо. «Мои работы оживают, как только у них появляются глаза, или когда я добиваюсь плавности движения, например, в гриве, шерсти или изгибе плавника», – рассказал художник о заключительном этапе работы.


Металлические скульптуры Брайана выставлены в художественных галереях и отелях. Их приобретают коллекционеры из разных стран мира.

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