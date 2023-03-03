На Dubai Boat Show стало больше электрических судов

Эта 70-метровая яхта настолько велика, что даже не смогла пришвартоваться в гавани Дубая. И как раз..

Эта 70-метровая яхта настолько велика, что даже не смогла пришвартоваться в гавани Дубая. И как раз она стала звездой международной выставки Dubai Boat Show.

Судно водоизмещением 1500 тонн построено в 2020 году. Продают его за 93 миллиона долларов. Здесь оно самое дорогое.

[Питер Херцелер, директор компании Ocean Independence]:

«В регионах Ближнего Востока и Персидского залива большие яхты всегда очень востребованы. Сейчас тоже наблюдается активность. И это подтверждает, что люди здесь заинтересованы в больших яхтах. И, конечно же, они способны их покупать».

Всего на выставке представлено 35 суперъяхт. Но не только они привлекают внимание. В этом году стало больше лодок с электрическими моторами.

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Например, это судно длиной 23 метра оснащено солнечными панелями. Они занимают 160 квадратных метров и в основном встроены в корпус. Это долгожданное изменение, поскольку обычно солнечные батареи размещают на крыше. Лодка вырабатывает от 47 до 70 киловатт энергии в день. Она также оборудована двумя дизельными генераторами.

[Фрэнсис Лапп, основатель компании Sunreef Yacht]:

«Эта лодка шла из Монако в Дубай под парусом. Мы сделали небольшую остановку в Стамбуле, чтобы представить лодку там. Вторая остановка была в саудовском городе Джидда. Потом мы отплыли в Джибути, а оттуда в Дубай. Мы не потратили ни одного литра топлива».

Лодка сделана из вторсырья. На её борту не используют пластиковые бутылки. Кроме того, на судне есть водоочистительная установка.

Всего на выставке представлено 175 судов. Это яхты, лодки и катамараны. И хотя электрических судов прибавилось, но подавляющее большинство экспонатов работают на дизельном топливе.

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