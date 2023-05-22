Сказкам разных народов посвятили фестиваль песчаных скульптур в Дании

Принцесса и лягушка. Сказка о них, написанная братьями Гримм, уже более 200 лет развлекает детей по..

Принцесса и лягушка. Сказка о них, написанная братьями Гримм, уже более 200 лет развлекает детей по всему миру.

А недавно эти персонажи появились на пляже в Дании. Здесь проходит фестиваль песчаных скульптур «Хуннестед». В городе с одноимённым названием проживает всего около 8000 человек. Мероприятие, которое впервые провели в 2012 году, привлекает много туристов.

[Кристиан Уоррер, организатор]:

«У нас была идея провести мероприятие, которое должно привлечь людей в Хуннестед. Гавань медленно умирала, мы хотели развивать туризм, а потом обнаружили, что скульптуры из песка стали бы хорошим способом. Многие захотели бы сюда приехать. В первый год к нам приехало 42 тысячи человек. Это был успех».

Тема этого года – сказки. В целом создали более 20 творений. Среди них короли, принцессы, великаны и прочее.

[Кристиан Уоррер, организатор]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Каждый год сюда съезжаются лучшие скульпторы по песку из Бельгии, Нидерландов, Италии, России и США. В этом году в мероприятии примут участие более десяти художников со всего мира. Большинство из них создадут по две скульптуры.

[Кристиан Уоррер, организатор]:

«Нужно очень-очень хорошо работать с объёмными объектами. Кроме того, с таким материалом нужно работать очень быстро. Он не похож на бетон или камень, над которыми можно трудиться годами. При работе с песком нужно обладать навыками, иначе он просто рухнет».

Американский скульптор Сью из Сиэтла потратила на своё творение десять дней. А вообще занимается таким творчеством с 18 лет.

[Сью Макгрю, участница фестиваля]:

«Большинство людей в детстве играли на пляже и знакомы с песком давно. Нас тянет к нему природно. А когда умеешь делать удивительные монументальные скульптуры из чего-то такого простого, как песок, – это просто потрясающе».

Скульпторы закончат свои работы в ближайшие дни. При этом сами их творения должны простоять на пляже до октября. А это означает, что нужно использовать что-то более прочное, чем песок и вода.

[Сью Макгрю, участница фестиваля]:

«Вместо пляжного песка мы используем песок, который добывают в карьере. Он очень мелкий, в нем много ила и глины. Мы насыпаем песок, смешиваем его с водой и прессуем в эти ящики. Без трамбовки это была бы просто куча песка, которую уносил бы ветер. По сути, мы создаём искусственный песчаник, и когда он высыхает на солнце, то становится твёрдым как скала».

Фестиваль песчаных скульптур продлится до 22 октября 2023 года. Ожидается, что его посетит более 70 тысяч человек.

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