Удивительные скульптуры из песка. Замечательные фото

Для испанского художника Андони Бастаррика песок – лучший материал для творчества. Его скульптуры акулы, быка и других животных выглядят очень реалистично. Издалека их можно принять за настоящих.





Впервые Андони попробовал работать с песком в 2010 году, когда гулял с дочками по пляжу. Он сделал для них скульптуру русалочки. Андони удивился «текучести» своих рук. «Они (руки) знали, что делали. Я развиваю этот дар уже десять лет», – поделился художник.





Процесс творчества начинается с насыпания влажного песка. Затем художник придаёт ему форму. С помощью заострённой палки и пера дорабатывает детали, придавая образам живость.





Иногда использует угольный, глиняный или каменный разноцветный порошок. В ход идут пепел и осколки стекла. Они добавляют реалистичности образу из песка.



Время работы зависит от размера фигуры. Например, на скульптуру слона ушло два дня, а на бизона или лошадь нужно 12 часов. На лепку собаки уходит от шести до восьми часов.





«Песок завораживает меня, потому что он всегда чему-то учит, если вы готовы учиться. Для того чтобы создать скульптуру, необходимо огромное количество частиц песка. Благодаря влажности они крепко обнимают друг друга, а художник может объединить их в образ», – рассказал Андони.

