«Скрытый век Китая»: новая выставка открывается в Британском музее Лондона

Эти свитки начала XIX века представляют последнюю правящую династию Китая – Цин. В то время под..
Дата загрузки: 2023-05-18
Эти свитки начала XIX века представляют последнюю правящую династию Китая – Цин.
В то время под её началом было более трети мировой популяции, то есть около 400 миллионов человек.
В Британском музее в Лондоне открылась выставка «Скрытый век Китая».
[Джессика Харрисон-Холл, глава китайского отдела музея]:
«До этого нигде в мире не было выставки XIX века. Выставлялись картины, фотографии, но ничего такого масштаба. И это отчасти связано с насилием того периода. Тогда происходила серия опиумных войн, китайско-японская война, Боксёрское восстание и, в конечном счёте, революция 1911 года, а также Восстание тайпинов. Поэтому обычно считается, что этому периоду не посвящают выставки».
Миллионы погибли в XIX веке из-за этих войн. Один раздел выставки посвящён военному делу того времени, которое опиралось на элитных потомственных воинов.
[Джессика Харрисон-Холл, глава китайского отдела музея]:
«Здесь изображён один из генералов, сидящий на большом стуле, который накрыт тигровой шкурой, и свою чёрную шёлковую обувь он поставил на голову тигра с закрытыми глазами».
Рядом с ним – форма знаменосца. Некоторые из воинов документировали свою жизнь и путешествия. Например, Ваньян Линьцин написал трёхтомник, который напечатали его сыновья.
С 1796 по 1912 год правили шесть императоров: трое взрослых и трое детей. Правление детей контролировала вдовствующая императрица Цыси. Она была у власти 47 лет.
[Джессика Харрисон-Холл, глава китайского отдела музея]:
«Она меняла наряды около десяти раз в день. Но этот конкретный халат особенный, потому что он создан с помощью европейских красок, которые появились в XIX веке».
К концу XIX века средняя продолжительность жизни в Китае составляла около 40 лет. В вещах богатых людей отразилось влияние современной, иногда иностранной техники.
[Табиш Хан, искусствовед]:
«Эта выставка огромна, и она действительно затрагивает тему, с которой, я думаю, большинство из нас в западном мире не знакомо. Это поздняя Китайская империя до того, как она превратилась в современный Китай, который мы видим сегодня».
Выставка «Скрытый век Китая» продлится в Британском музее до октября.
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