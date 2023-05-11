Инновационный электрический катер создали к соревнованиям Е1

Создана побеждать, не вредя природе. Электрическая лодка RaceBird на инновационных подводных крыльях успешно завершает испытания на..

[Стив Кертис, пилот]:

«Этот катер будет похож на болид «Формулы-1», за штурвалом которого надо думать о тактике».

Создана побеждать, не вредя природе. Электрическая лодка RaceBird на инновационных подводных крыльях успешно завершает испытания на озере Лаго-Маджоре в Италии. Именно на таких судах будут соревноваться участники новых лодочных гонок E1.

Длина катера – семь метров, ширина – два, высота подводного крыла – полметра. Корпус сделан из углеводородного волокна. Электрический мотор питается от аккумулятора ёмкостью 150 киловатт-час и развивает скорость до 50 узлов, то есть до 92 километров в час.

[Джанмарко Казираги, пилот-испытатель]:

«Мощность огромная. Нужно быть осторожным и всё контролировать, поскольку скорость развивается мгновенно».

Соревнования E1 подобны чемпионату мира «Формулы E». То есть в этом классе будут участвовать только электрические суда. Лодочные гонки одобрил Международный союз водно-моторного спорта.

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Соревноваться будут 12 команд. В каждой выберут двух пилотов. Они станут меняться на протяжении всех гонок. В течение сезона соревнований команды будут набирать очки. В финал выйдут те, кто заработает больше. Ну а победителем станет только одна команда.

Состязания будут длиться по два дня. В первый пройдут тренировки, а во второй – соревнования.

Команды обязаны использовать катера RaceBird только первые два сезона гонок. Потом каждая сможет соревноваться на электрическом судне собственной разработки.

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