Фестиваль зелёных технологий Green Tech снова собрал в Берлине десятки участников и тысячи посетителей. Он проходит..

Фестиваль Green Tech в Берлине: педальный катер и зубная паста в таблетках

Фестиваль зелёных технологий Green Tech снова собрал в Берлине десятки участников и тысячи посетителей. Он проходит в авиационном ангаре бывшего аэропорта Тегель.

Компания Boathouse привезла с юга страны свою лодку Seacycler, которая прекрасно вписалась в концепцию фестиваля. Она оборудована небольшим электрическим двигателем, а ещё педалями. То есть можно сказать, что это водный аналог электровелосипеда.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Мартин Хосс, генеральный директор The Boathouse]:«Идея в том, чтобы иметь максимально простую в использовании лодку».

Этот транспорт уже поступил в массовое производство. Его можно купить онлайн. Впрочем, как ожидается, главными клиентами фирмы станут круизные компании, которые будут предлагать такие лодки своим гостям.

[Мартин Хосс, генеральный директор The Boathouse]:«Мы также думаем об использовании различных материалов, чтобы стать экологичными и в этом отношении. Пока главное внимание мы уделили двигателю. Он электрический. Также он получает энергию за счёт вращения педалей».

Португальская компания Ecoolska представляет свою линию экологичной моды. Её одежда изготовлена из природных компонентов.

[Ольска Грин, генеральный директор Ecoolska]:«Обычно 90% одежды для активного отдыха делают из полиэстера, по сути, из пластика. А мы производим одежду для спорта и активного отдыха из водорослей и эвкалипта».

А немецкая E-cooline привезла одежду, которая создаёт охлаждающий эффект на коже и впитывает влагу.

[Сабина Штайн, генеральный директор ]:«Умный охлаждающий текстиль может естественным образом охлаждать кожу. Это означает, что для создания охлаждающего эффекта нам нужны вода, воздух и тепло».

Немецкая компания Natch решила полностью переосмыслить идею зубной пасты. Она представила её более экологичный вариант. Перед чисткой достаточно пережевать небольшую таблетку. Они находится не в пластиковой упаковке, а в стеклянной бутылочке.

[Норберт Ричард Мейнике, генеральный директор Natch]:«У вас должна быть возможность глотать зубную пасту без каких-либо опасений. Мы долго думали, как это можно сделать. Решили убрать все синтетические ингредиенты, которые есть в классической зубной пасте, и заменить их натуральными ингредиентами».

Фестиваль Green Tech проходит в Берлине ежегодно с 2019 года. В этот раз его посетило около 190 экспонентов и более 15 000 посетителей.

Короткая ссылка на эту страницу: