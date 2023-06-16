Это первый в мире беспилотный паром, который возит пассажиров. Его на днях спустили на воду в..

Первый в мире: беспилотный пассажирский паром спустили на воду в Стокгольме

Это первый в мире беспилотный паром, который возит пассажиров. Его на днях спустили на воду в Стокгольме. Паром работает на электричестве.

Столица Швеции стоит на 14 островах. Люди в основном перемещаются между ними на машинах, велосипедах или общественном транспорте. Водные пути остались без особого внимания. Но разработчики парома считают, что их надо использовать чаще.

[Эрик Нильссон, сотрудник компании Torghatten]:

«Нужно, чтобы люди могли передвигаться по городу как можно проще, и чтобы для этого не пришлось строить мосты, дорогостоящее метро, тоннели и тому подобное».

Паром оснащён всеми современными беспилотными технологиями – камерами, датчиками, радаром и лидаром. На борту всегда есть оператор. В случае нештатной ситуации он возьмёт управление на себя.

[Эйвинд Лёволл, инженер]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Мы прокладываем путь, задаём скорость судна, а оператору остаётся только нажать одну кнопку. После этого паром поднимет трап, переплывёт на другой берег и пришвартуется».

Пока паром курсирует между районами Кунгсхольмен и Сёдермальм. Билет стоит 35 шведских крон. Это три евро.

[жительница Стокгольма]:

«Если идти пешком либо ехать на велосипеде или даже на машине, это займёт некоторое время. А на пароме можно добраться до южной стороны очень быстро».

В течение дня паром подзаряжается от солнечных батарей. Если этой энергии не хватает, то ночью его подключают к электросети.

Судно построила норвежская компания Torghatten вместе со стартапом, работающим при Норвежском университете естественных и технических наук. В будущем такой транспорт появится и в других городах Швеции, а также за рубежом.

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