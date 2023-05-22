Это роскошное сари, расшитое золотом, надевала на мероприятие Met Gala индийская бизнесвумен Наташа Пунавалла. Сейчас оно..

Неподвластное времени: новый взгляд на сари показывают на выставке в Лондоне

[Прия Ханчандани, сотрудница Музея дизайна]:

«Это сари создал Сабьясачи Мукхерджи. Он, наверное, самый знаменитый дизайнер Индии. Его бизнес чрезвычайно успешен и основан на создании свадебных нарядов и предметов роскоши».

Это роскошное сари, расшитое золотом, надевала на мероприятие Met Gala индийская бизнесвумен Наташа Пунавалла. Сейчас оно стало одним из экспонатов выставки в Музее дизайна в Лондоне. Экспозиция посвящена традиционной одежде индийских женщин.

Индийские женщины носили сари с древних времён. Но сейчас традиция уходит в прошлое. Сари в основном надевают на свадьбы и торжества. Выставка в Лондоне показывает современный взгляд на традиционную одежду.

Например, здесь есть сари для женщин-альпинистов. А в этом фиолетовом наряде каталась на роликовой доске Урби Рой, известная как «Тётушка Скейт». Она научилась кататься на скейтборде в 40 лет и теперь обучает других людей в возрасте.

[Прия Ханчандани, сотрудница Музея дизайна]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Сари становилось даже политическим инструментом. Например, такие наряды ярко-розового цвета надевали женщины в знак протеста против домашнего насилия.

Всего на выставке представлено 60 современных сари.

[Табиш Хан, искусствовед]:

«Да, (сари) – это модные вещи, праздничные наряды. Но женщины могут их носить, играя в крикет, катаясь на скейтборде или занимаясь альпинизмом. То есть сари переживает ренессанс. Эту одежду заново открывает для себя новое поколение».

Выставка «Необычное сари» продлится до середины сентября.

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