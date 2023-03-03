В египетской пирамиде Хеопса нашли 9-метровый коридор

Важную находку сделали археологи в древнеегипетском некрополе в Гизе. С помощью современных технологий удалось обнаружить коридор..

[Мустафа аль-Вазири, глава Высшего совета по древностям Египта]:

«Вероятно, коридор был построен, чтобы облегчить вес пирамиды. Находили ли мы подобные коридоры? Да, похожий коридор есть в пирамиде в Медуме, но свод там другой формы».

Важную находку сделали археологи в древнеегипетском некрополе в Гизе. С помощью современных технологий удалось обнаружить коридор в пирамиде Хеопса. Его длина – девять метров, ширина – чуть больше двух. Свод двускатный.

Поскольку коридор не имеет выхода наружу, археологи называют его камерой. Точное предназначение этой полости пока неясно. Но учёные уверены, что находка приведёт к новым открытиям. Ведь гробница фараона Хеопса пока не найдена.

[Захи Хавасс, археолог]:

«На глубине семи метров находится другой коридор. Его и тот коридор, что найден только что, разделяют семь метров. Это очень важно. Думаю, это впервые чётко указывает на то, что гробница Хеопса существует, и мы можем её найти».

Археолог Захи Хавасс счиатет, что за несколько месяцев сможет проверить свою догадку.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Пирамида Хеопса – крупнейшая египетская пирамида. Это единственное из «Семи чудес света» античности, сохранившееся до наших дней. Его возраст оценивается примерно в 4500 лет.

Пирамида хранит в себе много загадок. Например, о ней нет упоминаний в египетских папирусах. Первые известные описания встречаются у древнегреческого историка Геродота и в арабских легендах. Геродот писал, что пирамиду строили 100 тысяч человек. На работы ушло 20 лет. По его словам, её возводили в честь Хеопса, а гробница находится в другом месте.

С 2015 года знаменитую пирамиду исследуют с помощью эндоскопов и другого высокотехнологичного оборудования.

Короткая ссылка на эту страницу: