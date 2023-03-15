В Габоне растёт число погибших в результате крушения парома

В Габоне – стране в Западной Африке – продолжаются поисковые работы в районе крушения пассажирского парома...

В Габоне – стране в Западной Африке – продолжаются поисковые работы в районе крушения пассажирского парома. Число погибших возросло до 21.

[Андре Ропонат, общественный обвинитель]:

«Из воды достали ещё 15 тел, они были внутри лодки. Дайверы извлекли их на поверхность. Все они были в спасательных жилетах, то есть люди застряли в лодке».

Паром затонул ещё 9 марта. Он вёз пассажиров из столицы Либревиль во второй по величине город Габона – Порт-Жантиль. На борту был 161 человек. 124 удалось спасти. Около 15 человек продолжают числиться пропавшими без вести.

Представитель правительства сообщил журналистам, что у него пока нет информации о возможных причинах трагедии.

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Паромы в Габоне часто переполнены. По официально не подтверждённой информации, затонувшее судно было перегружено автомобилями и домашним скотом.

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