Восемь человек погибли в результате пожара в Чехии

Восемь человек погибли в Брно в результате пожара. Это второй по величине город Чехии, находится в..
Дата загрузки: 2023-05-05
Пожар вспыхнул около двух часов ночи. Пламя охватило 12 строительных контейнеров, которые стояли на краю жилого комплекса.
Как сообщает местное телевидение, потушить огонь удалось лишь к утру.
Предположительно, все погибшие – бездомные. Они жили в этих контейнерах.
По словам полиции, что стало причиной пожара, пока неизвестно. Ведётся следствие. Личности жертв тоже пока не установлены.
Один из самых смертоносных пожаров в современной истории Чехии случился в 2020 году. Тогда в жилом доме погибло 11 человек. А в 2010-м в Праге пожар стал причиной гибели девяти человек. Тогда пламя охватило заброшенное здание, где жили бездомные.
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