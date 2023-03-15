Потоки воды и смертоносные оползни. Циклон «Яку» продолжает сеять хаос в Перу. Десятки семей остались без..

Потоки воды и смертоносные оползни. Циклон «Яку» продолжает сеять хаос в Перу. Десятки семей остались без крова. Погибли не менее шести человек, пятеро пропали без вести. В Лиме и прилегающих районах объявили красный уровень погодной опасности.

[Дина Болуарте, президент Перу]:

«Во-первых, мы объявляем тревогу для всех организаций гражданской обороны в районе Лимы и окрестностях, а также в районах, прилегающих к рекам Римак, Чильон и Лурин. Во-вторых, все служащие вооружённых сил и национальной полиции в Перу должны оставаться в состоянии боевой готовности, чтобы помочь пострадавшему населению».

Улицы города Чосика в регионе Лима превратились в бурлящие реки. Спасатели помогают людям выбраться в безопасное место.

[спасатель]:

«Пострадали примерно 500 семей и весь этот район. Некоторые семьи здесь потеряли абсолютно всё».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

В регионе Ламбаеке на северо-западе страны продолжаются ливни с грозами. Реки вышли из берегов и затапливают городские улицы. Люди вёдрами вычерпывают воду из домов.

[жительница Ламбаеке]:

«Река затопила канализационную систему. Вода повсюду. Не только я пострадала, это всех коснулось. Мы хотим помочь всем соседям».

Сейчас режим чрезвычайной ситуации действует в 400 районах страны. Между тем, по прогнозам перуанских синоптиков, ливни должны скоро закончиться.

[Бремильда Сутизаль, метеоролог]:

«»Яку» удаляется от побережья Перу на запад, даже на северо-запад. Мы ожидаем, что циклон рассеется в ближайшие несколько дней».

Согласно официальным данным, с начала сезона дождей в Перу погибло почти 60 человек.

Короткая ссылка на эту страницу: