Снова страшное ДТП в Перу. В аварию попал пассажирский автобус, следовавший из города Уанако в центральной..

Автобус упал в реку в Перу, есть жертвы

Снова страшное ДТП в Перу. В аварию попал пассажирский автобус, следовавший из города Уанако в центральной части страны в столицу Лиму.

[Виктор Меса, полицейский]:

«ДТП произошло здесь в 2 часа ночи. Двухэтажный автобус компании Guadalupe лишился управления и упал в реку».

Всего в автобусе ехало 76 пассажиров. Погибло, по меньшей мере, десять человек. 25 получили телесные повреждения разной степени тяжести. Двенадцать из них отправили в близлежащие больницы.

Предположительно, водитель потерял управление. Почему, ещё предстоит выяснить.

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[Луис Адриан Севьяллос, мэр Чиклы]:

«Такое на этой центральной дороге происходит день ото дня. Аварии обычно случаются из-за географических особенностей местности и небрежности водителей. Автобусы и автомобили выезжают на встречную полосу. Поэтому такие несчастные случаи и происходят, особенно во время Страстной недели».

Предыдущая крупная авария была в Перу в конце января. Тогда автобус сорвался в пропасть на крутом участке горной дороги. Погибло 24 человека.

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