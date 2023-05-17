Трагический случай произошёл на фабрике по производству петард в Индии. Случилось это в городе Эгра в..

Взрыв на нелегальной фабрике в Индии: девять погибших

Трагический случай произошёл на фабрике по производству петард в Индии. Случилось это в городе Эгра в штате Западная Бенгалия. В здании, где располагалась фабрика, прогремел взрыв. Постройка рухнула.

[Манав Сингхал, полицейский]:

«Были найдены тела девятерых погибших. Поисковая операция продолжается – мы пытаемся выяснить, что здесь произошло».

Пострадавших доставили в больницы с сильными ожогами.

Как сообщается, фабрика работала нелегально. Что именно стало причиной взрыва, пока не знают. Полиция продолжает поиски на месте происшествия и начала расследование.

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Власти Западной Бенгалии обещают выплатить семьям погибших по 3000 долларов, а пострадавшим предоставят бесплатное лечение.

В Индии подобные промышленные аварии – явление частое. Как правило, они происходят из-за несоблюдения норм безопасности и слабого государственного контроля за работой предприятий.

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