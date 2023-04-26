Тела десятков человек обнаружили у побережья западной Ливии после того, как в Средиземном море затонули две..

57 погибших: у берегов Ливии затонули ещё две лодки с мигрантами

Тела десятков человек обнаружили у побережья западной Ливии после того, как в Средиземном море затонули две лодки с мигрантами. Об этом сообщает ливийская береговая охрана.

Обнаружены тела 57 человек.

Выжили немногие. Среди них – египтянин Басам.

[Басам Махмуд, мигрант из Египта]:

«Мы сели в маленькую лодку в час или два ночи, нас было около 80 человек. Лодка начала тонуть, и сирийцы просили рулевого остановиться, тот отказывался. Они начали с ним спорить. На повороте сирийцы собрались в передней части лодки, и она затонула. <…> Выжил только я и несколько пакистанцев. Это было ужасно. Обращаюсь к своим согражданам: даже не думайте о такой поездке, оставайтесь в своей стране».

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Тела одиннадцати человек обнаружили у побережья Карабуллы в восточном Триполи. Среди них был ребёнок.

[Фати аз-Заяни, командир ливийской береговой охраны]:

«В 4:30 утра нам сообщили, что в 12 километрах восточнее Карабуллы затонула лодка с мигрантами. Мы спасли четырёх человек – из Пакистана, Сирии, Туниса и Египта. Мы продолжаем искать пропавших без вести».

Тела ещё 46 человек с другой затонувшей лодки обнаружили сотрудники Красного Полумесяца. Их находили в течение последних шести дней.

В целом же с начала этого года в Средиземном море на пути из Северной Африки в Европу утонул уже 441 мигрант. Такие данные приводит Международная организация по миграции.

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