Самая смертоносная катастрофа: у берегов Греции ищут погибших мигрантов

В Греции объявили трёхдневный национальный траур, а на берег в порту Каламаты продолжают доставлять тела погибших..

В Греции объявили трёхдневный национальный траур, а на берег в порту Каламаты продолжают доставлять тела погибших мигрантов.

В среду здесь произошла одна из самых смертоносных для Европы морских катастроф за последние годы.

Перегруженное судно с мигрантами перевернулось и затонуло в открытом море. По данным одной из европейских благотворительных организаций, оно было длиной 20-30 метров, и на борту было около 750 человек. Миграционное агентство ООН говорит, что пассажиров было около 400.

Подтверждена гибель, по меньшей мере, 79 человек. Ещё сотни пропали без вести.

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Поисково-спасательная операция продолжается.

Выживших доставляют на берег и оказывают помощь. Их уже более сотни. Людей размещают во временном убежище, оборудованном в складском помещении в порту.

[Танасис Василопулос, мэр Каламаты] «Мы позаботились обо всём этом, подготовили помещение, туалеты, душевые – всё, что нужно, от одежды до всего остального. Принесли еду».

Как сообщается, большинство мигрантов на борту затонувшего судна были из Сирии, Пакистана и Египта. Спасённых навестила президент Греции Катерина Сакелларопулу.

По данным греческих СМИ, судно направлялось из ливийского Торбука в Италию. Однако власти эту информацию не подтвердили.

Греция – один из основных перевалочных пунктов по пути в ЕС для беженцев и мигрантов с Ближнего Востока, из Азии и Африки.

По оценкам ООН, в этом году в Средиземном море погибло или пропало без вести уже около 1000 человек.

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