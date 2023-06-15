Самая смертоносная катастрофа: у берегов Греции ищут погибших мигрантов

В Греции объявили трёхдневный национальный траур, а на берег в порту Каламаты продолжают доставлять тела погибших..
Дата загрузки: 2023-06-15
В среду здесь произошла одна из самых смертоносных для Европы морских катастроф за последние годы.
Перегруженное судно с мигрантами перевернулось и затонуло в открытом море. По данным одной из европейских благотворительных организаций, оно было длиной 20-30 метров, и на борту было около 750 человек. Миграционное агентство ООН говорит, что пассажиров было около 400.
Подтверждена гибель, по меньшей мере, 79 человек. Ещё сотни пропали без вести.
Поисково-спасательная операция продолжается.
Выживших доставляют на берег и оказывают помощь. Их уже более сотни. Людей размещают во временном убежище, оборудованном в складском помещении в порту.
[Танасис Василопулос, мэр Каламаты] «Мы позаботились обо всём этом, подготовили помещение, туалеты, душевые – всё, что нужно, от одежды до всего остального. Принесли еду».
Как сообщается, большинство мигрантов на борту затонувшего судна были из Сирии, Пакистана и Египта. Спасённых навестила президент Греции Катерина Сакелларопулу.
По данным греческих СМИ, судно направлялось из ливийского Торбука в Италию. Однако власти эту информацию не подтвердили.
Греция – один из основных перевалочных пунктов по пути в ЕС для беженцев и мигрантов с Ближнего Востока, из Азии и Африки.
По оценкам ООН, в этом году в Средиземном море погибло или пропало без вести уже около 1000 человек.
Короткая ссылка на эту страницу: