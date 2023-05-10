Автобус упал с моста в Индии: десятки погибших

Не менее 23 человек погибли в Индии в результате ДТП в штате Мадхья-Прадеш. Автобус сорвался с..
Дата загрузки: 2023-05-10
Не менее 23 человек погибли в Индии в результате ДТП в штате Мадхья-Прадеш. Автобус сорвался с моста.
Ещё 31 человек пострадал.
[Ракеш Гупта, инспектор полиции]:
«Нам сообщили о 23 погибших в этом ДТП. Оно произошло в районе Харгон. Пострадавших доставили в больницу Харгона. Одиннадцать человек мы отправили в госпиталь в Индоре».
Среди погибших – трое детей и десять женщин.
Водитель выжил, но получил телесные повреждения. Что стало причиной ДТП – пока неясно. Показания водителя противоречивы.
Власти штата Мадхья-Прадеш пообещали выплатить пассажирам компенсации. Семьи погибших получат почти по 5000 долларов, серьёзно пострадавшие – по 600 долларов, а те, кто получил лёгкие травмы – по 300 долларов.
Подобные инциденты с участием пассажирского транспорта в Индии происходят часто. По статистике, в результате ДТП в стране ежегодно гибнет около 150 тысяч человек.
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