Автобус упал с моста в Индии: десятки погибших

Не менее 23 человек погибли в Индии в результате ДТП в штате Мадхья-Прадеш. Автобус сорвался с..

Не менее 23 человек погибли в Индии в результате ДТП в штате Мадхья-Прадеш. Автобус сорвался с моста.

Ещё 31 человек пострадал.

[Ракеш Гупта, инспектор полиции]:

«Нам сообщили о 23 погибших в этом ДТП. Оно произошло в районе Харгон. Пострадавших доставили в больницу Харгона. Одиннадцать человек мы отправили в госпиталь в Индоре».

Среди погибших – трое детей и десять женщин.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Водитель выжил, но получил телесные повреждения. Что стало причиной ДТП – пока неясно. Показания водителя противоречивы.

Власти штата Мадхья-Прадеш пообещали выплатить пассажирам компенсации. Семьи погибших получат почти по 5000 долларов, серьёзно пострадавшие – по 600 долларов, а те, кто получил лёгкие травмы – по 300 долларов.

Подобные инциденты с участием пассажирского транспорта в Индии происходят часто. По статистике, в результате ДТП в стране ежегодно гибнет около 150 тысяч человек.

Короткая ссылка на эту страницу: