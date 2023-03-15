В Индонезии строят новую столицу, которая будет вдвое больше Нью-Йорка

В джунглях Восточного Калимантана полным ходом идёт строительство. Здесь возводят новую столицу Индонезии – Нусантару. Власти обещают, что это будет экологичный город, где природу поставят на важное место.

В Нусантаре разобьют много парков и других зелёных оазисов. Здания планируют строить энергоэффективными. А источники энергии будут возобновляемыми. Новая столица по размерам вдвое превысит Нью-Йорк.

[Бамбанг Сусантоно, глава Нусантары]:

«Надеюсь, город станет саморазвивающимся. Нам нравится, что он не только пригоден для жизни, но и привлекательно выглядит. Это будет динамичный город».

Перенести столицу из Джакарты в Нусантару решили по нескольким причинам. Это перенаселённость, а также проблемы с инфраструктурой и экологией. Кроме того, происходит масштабная деформация грунта. В итоге Джакарта уходит под воду со скоростью 25 сантиметров в год. По мнению учёных, в ближайшие два-три десятилетия половину города может затопить.

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Правительственный проект вызвал критику некоторых экологов, а также представителей общины коренного населения Калимантана. Аборигены боятся, что у них отнимут земли.

[Бамбанг Сусантоно, глава Нусантары]:

«Мы всегда будем их убеждать и рассказывать им о будущем города. Надеюсь, они поймут, что это нужно для всеобщего блага».

По словам властей, перенос столицы с острова Ява на остров Калимантан также должен поспособствовать сбалансированному социально-экономическому развитию западных и восточных регионов страны.

Строительство Нусантары началось в середине прошлого года. Сейчас здесь трудится 7000 рабочих. Инфраструктура города готова пока только на 14%. Есть основные дороги и вертолётная площадка. Построены общежития для рабочих. Ключевые здания, такие как президентский дворец, планируют завершить к концу лета 2024 года.

А 17 августа следующего года правительство планирует торжественно открыть город и приурочить церемонию ко Дню независимости Индонезии.

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