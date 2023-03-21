Клуб бегунов из 500 человек образовался в австралийском Хобарте

Сотни бегунов каждую неделю собираются здесь, на окраине австралийского Хобарта. Им сообщают новый маршрут, и все..
Дата загрузки: 2023-03-21
Сотни бегунов каждую неделю собираются здесь, на окраине австралийского Хобарта. Им сообщают новый маршрут, и все стартуют. Участники пробежки состоят в местном клубе бегунов. Более двух лет назад его основал медик Энди Гойен.
Сначала австралиец просто позвал коллег на пробежку после работы.
[Энди Гойен, основатель клуба бегунов]:
«Участвовали человек восемь – в основном, сотрудники больницы».
К бегунам стали присоединяться и другие жители Хобарта. Сейчас в клубе 500 человек.
[участник клуба]:
«Здесь никто никого не осуждает. Каждый бежит в своём темпе».
[участница клуба]:
«Очень приятно, когда есть группа людей, с которыми можно поболтать и немного потренироваться».
[участница клуба]:
«Я знакомлюсь здесь с приятными, искренними людьми».
Для Мэг клуб стал спасательным кругом.
[Мэг Сколиер, участница клуба]:
«У меня были трудные времена. Одна из причин, по которой я стала приходить, – это положительное влияние бега на психологическое состояние. Даже простое общение с людьми очень влияет на благополучие».
Цели кого-то обогнать у бегунов нет.
[Энди Гойен, основатель клуба бегунов]:
«Все стартуют одновременно, потом все вместе поворачивают обратно и одновременно финишируют. Отстающих нет».
Бегуны встречаются в любую погоду раз в неделю. Для некоторых бег так прочно вошёл в жизнь, что они участвуют в марафонах.
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