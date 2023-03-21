Сотни бегунов каждую неделю собираются здесь, на окраине австралийского Хобарта. Им сообщают новый маршрут, и все..

Клуб бегунов из 500 человек образовался в австралийском Хобарте

Сотни бегунов каждую неделю собираются здесь, на окраине австралийского Хобарта. Им сообщают новый маршрут, и все стартуют. Участники пробежки состоят в местном клубе бегунов. Более двух лет назад его основал медик Энди Гойен.

Сначала австралиец просто позвал коллег на пробежку после работы.

[Энди Гойен, основатель клуба бегунов]:

«Участвовали человек восемь – в основном, сотрудники больницы».

К бегунам стали присоединяться и другие жители Хобарта. Сейчас в клубе 500 человек.

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[участник клуба]:

«Здесь никто никого не осуждает. Каждый бежит в своём темпе». [участница клуба]:

«Очень приятно, когда есть группа людей, с которыми можно поболтать и немного потренироваться». [участница клуба]:

«Я знакомлюсь здесь с приятными, искренними людьми».

Для Мэг клуб стал спасательным кругом.

[Мэг Сколиер, участница клуба]:

«У меня были трудные времена. Одна из причин, по которой я стала приходить, – это положительное влияние бега на психологическое состояние. Даже простое общение с людьми очень влияет на благополучие».

Цели кого-то обогнать у бегунов нет.

[Энди Гойен, основатель клуба бегунов]:

«Все стартуют одновременно, потом все вместе поворачивают обратно и одновременно финишируют. Отстающих нет».

Бегуны встречаются в любую погоду раз в неделю. Для некоторых бег так прочно вошёл в жизнь, что они участвуют в марафонах.

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