Сотни людей встретили рассвет среди руин Теотиуакана

Зарядиться энергией на весь год. Этой традиции уже тысячи лет. Сотни туристов и коренных мексиканцев поднимают..

Зарядиться энергией на весь год. Этой традиции уже тысячи лет. Сотни туристов и коренных мексиканцев поднимают руки к Солнцу в день весеннего равноденствия. Этот ритуал проводят среди руин Теотиуакана. Древний город находится в полусотне километров от Мехико.

[туристка из Колумбии]:

«Это невероятно. Трудно представить, как всё это могли построить тысячи лет назад. Приехать сюда и соприкоснуться с историей нашего мира – это здорово. Здесь я наполнилась радостью». [житель Мексики]:

«Мы приехали, чтобы зарядиться энергией. Для меня как для мексиканца главное – вспомнить нашу культуру и предков, и особенно – энергетику Теотиуакана, Чичен-Ицы и других исторических мест, оставленных нам предками».

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Весеннее равноденствие выпадает на двадцатые числа марта. С древности люди считали, что в этот день в северном полушарии планеты наступает весна.

Многие коренные жители встречают рассвет в Теотиуакане в белых одеждах. Некоторые приносят амулеты, чтобы зарядить их положительной энергией.

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