Самому старому мужчине в Тунисе исполнилось 119 лет

Этот дедушка недавно отпраздновал свой 119-й день рождения. Он самый старый мужчина в Тунисе. Хусейн аль-Миссауи..
Дата загрузки: 2023-06-01
Последние восемь лет за здоровьем Хусейна наблюдает врач из дома престарелых. Говорит, что у дедушки нет хронических болезней. У него лишь стал хуже слух, и иногда болят суставы. Также изредка повышается кровяное давление. Тогда он просто принимает лекарство, и всё проходит.
[Ламин Буаззи, врач]:
«Такое состояние здоровья обычно бывает у людей 50-60 лет. Но в целом он чувствует себя отлично».
Сам Хусейн всё же немного жалуется на возраст.
[Хусейн аль-Миссауи, долгожитель]:
«Полтора месяца назад мне стало труднее ходить, но жена по-прежнему в добром здравии. Она помогает мне передвигаться».
Хусейн женился поздно. У него девять детей и сорок внуков. Так что он постоянно окружён любовью и заботой.
Дедушка живёт в обветшалом доме и питается очень просто.
[Мбарка аль-Миссауи, дочь долгожителя]:
«Мой отец жил в колониальную эпоху и продолжает жить так же, как в те времена. Даже сейчас он ест только кускус с оливковым маслом».
Согласно Книге рекордов Гиннесса, самым старым человеком в мире официально считается испанка Мария Браньяс Морера. Ей больше 116 лет. Она живёт в доме престарелых в испанском городе Олот.
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