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Самому старому мужчине в Тунисе исполнилось 119 лет

Самому старому мужчине в Тунисе исполнилось 119 лет

Этот дедушка недавно отпраздновал свой 119-й день рождения. Он самый старый мужчина в Тунисе. Хусейн аль-Миссауи..

Дата загрузки: 2023-06-01

Самому старому мужчине в Тунисе исполнилось 119 лет
Этот дедушка недавно отпраздновал свой 119-й день рождения. Он самый старый мужчина в Тунисе. Хусейн аль-Миссауи живёт в регионе Кассерин. Его возраст подтверждают свидетельство о рождении и удостоверение личности.

Последние восемь лет за здоровьем Хусейна наблюдает врач из дома престарелых. Говорит, что у дедушки нет хронических болезней. У него лишь стал хуже слух, и иногда болят суставы. Также изредка повышается кровяное давление. Тогда он просто принимает лекарство, и всё проходит.

[Ламин Буаззи, врач]:
«Такое состояние здоровья обычно бывает у людей 50-60 лет. Но в целом он чувствует себя отлично».

Сам Хусейн всё же немного жалуется на возраст.

[Хусейн аль-Миссауи, долгожитель]:

«Полтора месяца назад мне стало труднее ходить, но жена по-прежнему в добром здравии. Она помогает мне передвигаться».

Хусейн женился поздно. У него девять детей и сорок внуков. Так что он постоянно окружён любовью и заботой.

Дедушка живёт в обветшалом доме и питается очень просто.

[Мбарка аль-Миссауи, дочь долгожителя]:
«Мой отец жил в колониальную эпоху и продолжает жить так же, как в те времена. Даже сейчас он ест только кускус с оливковым маслом».

Согласно Книге рекордов Гиннесса, самым старым человеком в мире официально считается испанка Мария Браньяс Морера. Ей больше 116 лет. Она живёт в доме престарелых в испанском городе Олот.
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