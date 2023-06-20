Три Дороти: им по 100 лет, и они дружат всю жизнь

Три американки Дороти Бьюкенен, Дороти Мюррей и Дороти Керн – давние подруги. Их называют «Три Дот». Каждая отметила 100-й день рождения в 2019 году.



Подруги окончили одну и ту же школу в 1937 году в городе Оберне в штате Мэн. С тех пор они отмечали знаменательные события вместе. Женщины пережили одноклассников, мужей и некоторых своих детей. Две Дороти до сих пор живут в Оберне в домах родителей.

Дот Керн, самая молодая из трёх подруг, окончив колледж, работала в газете, затем библиотекарем в местной школе.

Дот Бьюкенен окончила бизнес-колледж и работала бухгалтером. Дот Мюррей помогала мужу вести бизнес. В 100-летний юбилей Мюррей получила от мэра Оберна ключ от города. «Я думала, что у него есть какое- то назначение, – поделилась она, – но Дот Бьюкенен сказала, что им ничего не открыть».



При встрече подруги всегда спрашивают друг друга: «Как ты себя чувствуешь?!» Каждая отвечает, что всё хорошо и она здорова. «У меня ничего не болит. Я вожу машину. Я делаю всё как всегда», – рассказала Мюррей. Дороти Бьюкенен удивилась, что полиция разрешает водить машину в таком возрасте. Мюррей сказала, что по-прежнему отлично водит и не попадает в аварии.

Две другие Дороти рассказали, что труднее всего им было отказаться от вождения автомобиля. Для них это означало потерю свободы и большую зависимость от родственников.

Прожив 100 лет, подруги делятся мыслями и советами. Керн удивляется тому, как быстро пролетело время. Она надеется, что люди сбавят темп жизни и обратят внимание на глобальные проблемы, например, загрязнение природы.

Бьюкенен призывает к терпимости: «Принимайте других людей такими, какие они есть. Люди не похожи друг на друга. Все разные».

Мюррей беспокоят полярные политические взгляды людей в стране. Она призывает: «Ладить друг с другом. Любить друг друга».

Три женщины, которым в сумме 300 лет, представляют собой воплощение бодрости и радостной долголетней дружбы!