Ванну инков возрастом 500 лет нашли в Перу

Перуанские археологи обнаружили остатки 500-летней ванны инков в центре Перу. Это уже вторая купальня этого периода,..

Перуанские археологи обнаружили остатки 500-летней ванны инков в центре Перу.

Это уже вторая купальня этого периода, найденная на археологических раскопках в Уануко-Пампа. При этом она больше и сложнее, чем предыдущая.

Ванна была глубиной 2 метра и имела две асимметричных перегородки. Учёные считают, что её использовали для религиозных обрядов и ритуалов, поэтому доступ в неё был не у всех.

[Луис Паредес, археолог]:

«Важность этого открытия в том, что оно позволяет нам понять роль, которую играли эти сооружения. Они обычно ассоциируются с наиболее иерархическими, ограниченными и священными пространствами в административных центрах инков. У них была религиозная функция и функция поклонения предкам».

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Находка была сделана в районе Дороги инков. Это сеть многочисленных мощёных путей, проложенных индейскими цивилизациями в Южной Америке за несколько тысячелетий. Их общая протяжённость – 23 тысячи километров. Помимо Перу, они проходят через Аргентину, Боливию, Чили, Колумбию и Эквадор.

Перу богата археологическими сокровищами. В стране есть сотни памятников древности возрастом тысячу лет и больше, которые относятся к десяткам разных культур. В том числе к цивилизации инков, которая была у власти, когда испанские исследователи прибыли на материк в начале XVI столетия.

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