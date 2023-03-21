Выдвинут ли против Дональда Трампа уголовное обвинение?

В американских городах готовятся к возможным протестам сторонников бывшего президента Дональда Трампа. А возле здания суда на Манхэттене уже установили ограждения.

Как ожидается, окружная прокуратура Манхэттена может выдвинуть 45-му президенту уголовные обвинения. Она подозревает Трампа в незаконном расходовании денег.

Так, во время президентской кампании 2016 года Трамп якобы выплатил через своего адвоката 130 тысяч долларов за молчание актрисе Сторми Дэниэлс, указав это как расходы по бизнесу. Сама Дэниэлс утверждала, что десятью годами ранее у неё с Трампом были отношения.

Экс-президент в своей социальной сети Truth Social сказал, что это новая охота на ведьм. Он написал, что его, возможно, заключат под стражу, а также призвал людей «вернуть нацию» и «протестовать» против потенциального обвинительного заключения.

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Сенаторы-республиканцы раскритиковали возможное обвинение, назвав его политически мотивированным. Они выразили мнение, что Трампу пытаются помешать готовиться к президентским выборам 2024 года.

Недовольны возможным обвинением и многие сторонники экс-президента.

[Карл Хейлман, сторонник Дональда Трампа]:

«У нас есть некоторые люди, которые ненавидят Трампа, яростно его ненавидят. И движущий фактор – это то, что он удивил их в 2016 году своей победой. Он сделал немало хорошего, но это никогда не признают. Так что некоторые люди просто хотят использовать эмоции, страх и гнев, чтобы добиться своего. И это неправильно».

В 2018 году бывший адвокат Трампа Майкл Коэн признал себя виновным в нарушении закона о федеральном финансировании предвыборных кампаний. Так, он заявил, что от имени президента организовал выплаты Сторми Дэниэлс и ещё одной женщине в обмен на молчание об их возможных связях с Трампом.

Сам президент говорит, что эти заявления ложные.

Напомним, в ноябре прошлого года Трамп объявил о том, что будет снова баллотироваться на высший пост в Белом доме. Первое предвыборное ралли запланировано в Техасе на 25 марта 2024 года.

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