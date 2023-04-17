Испанка провела в пещере 500 дней и наконец вышла на свет

50-летняя испанская спортсменка-экстремалка поднимается на поверхность, проведя 500 дней в пещере. Она находилась на глубине 70..
Дата загрузки: 2023-04-18
В своём эксперименте, за которым внимательно следили учёные, она пыталась больше узнать о возможностях человеческого разума, а также о ритмах сна и бодрствования.
Беатрис Фламини – альпинистка. Она побила мировой рекорд по самому продолжительному пребыванию в пещере. Когда она спустилась внутрь, ей было 48 лет. В подземелье она отпраздновала два дня рождения.
При этом она совершенно ничего не знала о последних событиях в мире, включая войны, катаклизмы и смерти известных людей, таких как Елизавета II.
Выступая вскоре после выхода наружу, она назвала свой опыт «отличным, непревзойдённым». При этом добавила, что полтора года молчала и не принимала душ.
[Беатрис Фламини, альпинистка-экстремалка]:
«Я всё ещё в 21-м ноября 2021 года и не знаю, что произошло в мире. Я вышла из пещеры. Понятия не имею, что произошло. Для меня это всё ещё 21 ноября 2021 года, когда вы все были в масках, когда был COVID».
Под землёй Беатрис занималась спортом, чтобы держать себя в форме, рисовала и вязала. Она прочитала 60 книг и выпила 1000 литров воды. При этом документировала свою жизнь на камеру.
Она находилась под постоянным наблюдением психологов, спелеологов и физиотерапевтов. Однако они не вступали с ней в контакт.
Её опыт уже использовали учёные из университетов Гранады и Альмерии, а также мадридской клиники сна.
Они изучали, как социальная изоляция и дезориентация во времени влияют на нейропсихологические и когнитивные функции организма. И как это сказывается на ритмах сна.
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