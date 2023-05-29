Позаниматься йогой на высоте 335 метров предлагают в Нью-Йорке

Позаниматься йогой чуть ли не под самыми облаками можно в Нью-Йорке. Раз в неделю ранним утром..

Позаниматься йогой чуть ли не под самыми облаками можно в Нью-Йорке. Раз в неделю ранним утром на смотровой площадке небоскрёба Hudson Yards собираются десятки любителей индийской практики.

Идея проводить такие занятия появилась во время пандемии COVID-19 и за прошедшие три года не утратила своей актуальности.

[Уайатт Брутон, участник занятий]:

«Это стало традицией. Она помогла нам пережить пандемию в Нью-Йорке. И теперь ради этого мы просыпаемся рано утром раз в неделю и с нетерпением ждём занятий». [Аксана Кузьмицкая, участница занятий]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Это очень красиво. Словно оказываешься на вершине мира и чувствуешь мощную энергию, как будто поднялся высоко в небо, чувствуешь себя очень сильным, могущественным и вдохновлённым тем, что живёшь в этом большом городе, где очень много возможностей».

Занятия длятся час. Цена – 60 долларов. Места забронированы на несколько недель вперёд.

[Нимиша Шиндай, преподавательница йоги]:

«Думаю, это привлекает своей чрезвычайной уникальностью. Можно побыть в удивительном месте в Нью-Йорке, откуда открывается изумительный вид на город. И здесь можно провести целый час, потратив его на себя и занятий йогой».

Обзорная площадка называется Edge, то есть «Край». Она расположена на сотом этаже небоскрёба на высоте 335 метров. Это на 30 метров выше подобной смотровой площадки на Эмпайр-стейт-билдинг.

Примечательно, что Edge – это разборная конструкция, которая прикреплена к зданию с помощью специальных креплений. Она выступает почти на 25 метров. Отсюда открывается вид на Статую Свободы, Эмпайр-стейт-билдинг, Центральный парк, реку Гудзон и другие знаковые достопримечательности Нью-Йорка. Это самая высока смотровая площадка в Западном полушарии.

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