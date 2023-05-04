Полиция в Германии и по всей Европе арестовала более 100 человек в ходе массовых облав на..

Более 100 человек арестовали в Европе в ходе облав на центры итальянской мафии

Полиция в Германии и по всей Европе арестовала более 100 человек в ходе массовых облав на итальянскую мафиозную группировку «Ндрангета». Задержанных подозревают в торговле наркотиками и оружием с организациями в Латинской Америке.

По данным Европола, операция охватила Италию, Германию, Бельгию, Португалию, Испанию, Словению, Румынию, Бразилию и Панаму. Преступная сеть в основном занималась международными поставками наркотиков из Южной Америки в Европу и Австралию.

Прибыль от продажи наркотиков вкладывали в недвижимость, рестораны, отели, автомойки, супермаркеты и другие виды коммерческой деятельности.

В Германии следователи нацелились на кафе-мороженое в северо-западном городе Зиген. Его использовали для отмывания денег. Заведение уже закрыли.

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[Оливер Хут, представитель полиции]:

«Мы смогли установить, что рестораны и кафе-мороженое, управляемые “Ндрангетой”, помимо отмывания денег преследуют другую цель, а именно – быть стратегической базой. Сотрудника кафе-мороженого разыскивали на основании европейского ордера на арест, выданного итальянскими властями, поскольку он был членом преступной организации из Италии, которая специализировалась на торговле наркотиками. Он использовал кафе-мороженое в Зигене и свою квартиру в качестве укрытия».

«Ндрангета», которая впервые появилась в южно-итальянской области Калабрия, уже превзошла «Коза Ностру», став самой могущественной мафиозной группировкой в стране. Она также считается одной из крупнейших преступных сетей в мире.

При этом внутри группировки не прекращаются клановые распри. Их кульминацией стали массовые расстрелы, в том числе убийство шести человек в немецком городе Дуйсбург в 2007 году.

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