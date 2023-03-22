84-летней Рине Реве едва исполнилось четыре года, когда в 1943 году её с родителями отправили в..

«Не знаю, как я выжила»: жертва Холокоста из Греции вспоминает детство в концлагере

84-летней Рине Реве едва исполнилось четыре года, когда в 1943 году её с родителями отправили в концлагерь Берген-Бельзен. Там она провела два года своего частично потерянного детства. Увиденное до сих пор свежо в памяти.

В лагере мать оставляла её на койке, которую они делили. Но девочка иногда выходила наружу.

[Рина Рева, жертва Холокоста]:

«Однажды я увидела за забором огромную глубокую телегу с деревянными бортами, запряжённую лошадьми. Снизу двое рабочих бросали в телегу обнажённые тела. В какой-то момент телега переполнилась. Тогда офицер в высоких сапогах забрался на неё и начал прыгать по телам, чтобы их утрамбовать. Я не знаю, что 4-летний мог понять из такой сцены, но я помню, что начала плакать».

Рина также помнит голод.

[Рина Рева, жертва Холокоста]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «У меня во рту постоянно был кусок хлеба. Я его не глотала. Мой папа приносил мне новый взамен старого. Не знаю, как я выжила. Я действительно никогда ничего не ела».

Рина – среди последних живых из 50 000 евреев, живших в Салониках до войны. Каждый год, начиная с 15 марта, здесь проходят мероприятия, посвящённые первому железнодорожному поезду, отбывшему отсюда в концлагеря в 1943 году.

Обычно проходят марши к мемориалу Холокоста. Также на пути возлагают цветы.

Ну а Рина продолжает вспоминать детство и делиться воспоминаниями с молодёжью.

[Рина Рева, жертва Холокоста]:

«У меня никогда не было игрушки, никогда не было куклы. Первые воспоминания об игрушках появились уже после войны. Была одна девочка, мы с ней дружили. Так вот мы играли возле луж. Лепили печенье и пирожки из грязи».

Из депортированных живыми в Салоники вернулось лишь 1950 человек. Среди них были родители Рины и она сама. Также выжило несколько других её родственников. Но некоторые пропали без вести.

Сегодня еврейская община города насчитывает около 1200 человек.

[Рина Рева, жертва Холокоста]:

«После войны мы никогда не говорили о концлагере дома. Но этого нельзя забывать. Мы обязаны тем людям, которые погибли».

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