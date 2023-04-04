Жизнь бездомных кошек не всегда сладкая. Но в Стамбуле о них хорошо заботятся. Всё благодаря целой..

Любовь и внимание: как стамбульцы заботятся о сотнях тысяч бездомных собак и кошек

Жизнь бездомных кошек не всегда сладкая. Но в Стамбуле о них хорошо заботятся. Всё благодаря целой армии любителей животных.

Это парк Мачка, который знаменит тем, что в нём обитает много бездомных кошек.

А это Кастелли – женщина, которая утверждает, что знает кличку каждой кошки и каждый день приносит им еду с собственного стола.

[Кастелли, местная жительница]:

«Я приношу рыбу. Сегодня есть рыба, поэтому вечером её принесу. Есть много людей, которые приносят еду каждый день. Приносят курицу. Из пожарной части приходят, оставляют макароны».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Городские власти построили много приютов, где животных лечат и стерилизуют.

Но есть и стихийные центры, которые строят местные жители. Например, Али Туран – электрик, а по совместительству курирует подобный центр в парке. Говорит, что каждый день приносит сюда много корма.

[Али Туран, местный житель]:

«Люди занимаются тем, что им нравится. Я люблю кошек. Они мои друзья и мои дети. Я их защищаю как отец».

А эти два местных пса и их подруга кошка точно знают, возле какого киоска с кебабом ждать угощения. Долго сидеть не приходится. Обычно кто-то из клиентов выносит остатки своей трапезы.

Потом можно прогуляться вдоль улицы и заглянуть в другие магазинчики. Этих животных здесь знают и любят.

[Левент Текин, владелец кафе]:

«Люди обычно обращают внимание на бездомных животных. Они помогают им, чем могут. Например, у дверей нашего кафе «Лали» мы оставляем воду или еду».

А этот пёс живёт в небольшом частном приюте неподалёку. Местный охранник Месут часто приходит, чтобы помочь.

[Месут Кара, волонтёр]:

«Работники магазинов, парикмахер, флорист, портной и мы, как можем, скидываемся между собой на собачий корм. Муниципалитет тоже помогает. Здесь мы заботимся о них как о собственной семье. Конечно, они живут на улице, но мы предоставляем всё, что можем».

Между тем, в этом государственном приюте содержат около 40 животных, спасённых из города Кахраманмараш, пострадавшего в результате землетрясения. Им уже оказали помощь. Теперь ищут постоянные приёмные семьи в Стамбуле.

Короткая ссылка на эту страницу: